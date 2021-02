Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Die Infektionszahlen steigen wieder an

Kreis Mettmann Während landesweit der Inzidenzwert sinkt, ist im Kreis das Gegenteil der Fall. Landesweit gehört der Kreis Mettmann zu den Gebieten mit dem höchsten Werten.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 944 Infizierte, 48 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 87 (unverändert; 11 Neuinfektinen, 11 genesen), in Haan 58 (+3; 4 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Heiligenhaus 79 (+2; 11 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Hilden 81 (+5; 12 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Langenfeld 120 (+13; 19 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Mettmann 118 (+11; 22 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Monheim 60 (+2; 4 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Ratingen 134 (-5; 11 Neuerkrankungen, 16 genesen), in Velbert 155 (+15; 23 Neuerkrankungen, 7 genesen) und in Wülfrath 52 (+2; 5 Neuerkrankungen, 3 genesen.