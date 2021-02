Corona-Zahlen im NRW-Vergleich : Kreis Mettmann klettert bei Corona-Inzidenz auf Platz 3

Am Mittwoch wurden 145 Corona-Patienten in den Krankenhäusern behandelt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Nachdem die Inzidenz vergangenen Sonntag unter 100 lag, steigt sie wieder langsam an. Für Donnerstag meldet das Landeszentrum Gesundheit eine Inzidenz von 110,8 – der dritthöchste Wert in NRW.

Die Inzidenz im Kreis Mettmann steigt weiter an. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Landeszentrums Gesundheit. Während sie in Nordrhein-Westfalen auf 77,1 sinkt, klettert sie bei uns auf 110,8 (+2,1). Damit landet der Landkreis auf Rang drei im NRW-Vergleich.

Am Montag beginnen die Impfungen für über 80-Jährige, die nicht in Pflege-Einrichtungen leben. Das Impfzentrum in Erkrath öffnet um 14 Uhr und wird vorerst halbtags arbeiten. Denn es fehlt weiterhin an Impfstoff, um ganztägig zu impfen.