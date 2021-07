Polizei sucht Täter : Täter werfen Rad und Sandsäcke auf die Hardt

Langenfeld Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag von der Brücke einer Unterführung aus zwei Sandsäcke und ein Fahrrad auf die Hardt geworfen. Die Polizei ermittelt.

(og) Sie hat ein Strafverfahren wegen eines „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ eingeleitet. Wie die Polizei mitteilt, haben zwei Polizeibeamte gegen 1.40 Uhr zunächst ein Auto bemerkt, das rückwärts aus der Unterführung in Richtung Solinger Straße nach oben fuhr. Außerdem entdecken sie in der Unterführung zwei Sandsäcke sowie ein Fahrrad.