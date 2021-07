Inzidenzstufe 1 : Maskenpflicht am Marktstand kehrt zurück

Maskenpflicht am Marktstand kehrt zurück

Schlange stehen mit Mundschutz auf dem Markt in Langenfeld ist ab Dienstag wieder die Regel. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Nach acht aufeinander folgenden Tagen mit einer 7-Tages-Inzidenz über zehn tritt ab Dienstag, 27. Juli, wieder die Inzidenz-Stufe 1 im Kreis Mettmann und somit auch in Langenfeld in Kraft.

Auf dem Langenfelder Wochenmarkt wird diese Änderung wohl am deutlichsten spür- und sichtbar. Ab dem Dienstags-Markt muss an den Ständen wieder eine Maske getragen werden, ebenso in den Warteschlange davor.