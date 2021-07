Polizei stoppt Betrunkenen : Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Langenfeld/Monheim Einen betrunkenen Autofahrer aus Monheim hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag auf der Hildener Straße in Langenfeld aus dem Verkehr gezogen.

(og) Wie die Polizei mitteilt, ist Beamten, die gemeinsam mit einem Kommissaranwärter Streife gefahren sind, an der Berliner Straße in Hilden, Höhe Fritz-Gressard-Platz, ein VW Golf aufgefallen. Um 4.25 Uhr. Der Golf soll vor einer roten Ampel gestanden haben und nur sehr zeitverzögert losgerollt sein, als diese auf Grün springt. Der Fahrer habe seinen Golf dann Richtung Langenfeld gesteuert, wobei er bei Teilstücken, an denen 50 km/h erlaubt sind, teilweise nur mit 20 bis 30 Kilometern pro Stunde unterwegs ist. Er sei in Schlangenlinien gefahren und habe dann plötzlich auf mehr als 60 km/h beschleunigt. In Höhe des Kreisverkehrs Hildener Straße/Am Rietherbach haben die Beamten den Wagen dann gestoppt und den Fahrer kontrolliert. Im Wagen sitzen ein 24-jährigen Monheimer (Fahrer) sowie drei Mitfahrer, 22 und 16 Jahre alt. Dabei stellen die Beamten fest, dass der 24-jährige Fahrer aus Monheim unter erheblichem Alkoholeinfluss steht: Den Beamten, so steht es im Protokoll, weht eine deutlich wahrnehmbare „Fahne“ entgegen. Als der junge Mann aus dem Auto steigen soll, kann er sich kaum auf den Beinen halten. Zudem stellen die Polizisten fest, dass sich der Mann frisch auf die Kleidung und Schuhe erbrochen hat. Auf seinen Zustand hin angesprochen, gibt der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Fahrer an, im Laufe des Abends vier volle Gläser Wein sowie mehrere Gläser Bier getrunken zu haben. Der Atemalkoholtest zeigt 0,8 Promille. Da auch die anderen Insassen zum Teil stark betrunken sind, muss der Wagen vor Ort stehen beliben.