Im Richrather Norden : Für Radfahrer ist an diesem See kein Durchkommen

Langenfeld Dominik Kegel beklagt den schlechten Zustand eines von Radlern und Fußgängern genutzten Wegs durch die Landschaft an der Stadtgrenze zu Hilden.

Um von seinem Wohnort Düsseldorf aus nach Langenfeld zu kommen, müsse er „durch einen See radeln“, klagt Dominik Kegel. Er ärgere sich über den sehr schlechten Zustand des Wegs zwischen der Hildener Stadtgrenze und der Brücke über den Viehbach. Mindestens einmal die Woche radelt der ehemalige Langenfelder Grünen-Ratsherr von Düsseldorf-Oberbilk aus zu Privatbesuchen in die alte Heimat. „Eigentlich ist es eine schöne Strecke zum Radfahren über kleine Straßen in Düsseldorf, Eller Forst, westlich am Unterbacher See und Elbsee vorbei, kurz an der Itter entlang und dann in Richrath über Am Schwarzen Weiher und Jahnstraße ins Langenfelder Zentrum. Seit Jahren sei der eingangs genannte Abschnitt in einem schlechten Zustand. Am Freitag aber sei der Weg „nahezu unpassierbar“ gewesen. „Ein zirka 100 Meter großer See hat das Durchkommen verhindert“, bekräftigt Kegel mit Blick auf das von ihm selbst aufgenommene Foto. „Dabei ist das eine oft genutzte Strecke für den Radfahrer und auch Fußgänger.“ Kegel vermutet, dass Baustellenfahrzeuge den Weg so verdichtet haben, dass das Regenwasser nicht mehr versickern kann. Im Sommer wurde dort an der Stromtrasse gearbeitet.