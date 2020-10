Langenfeld : Im Stadion bei Flutlicht laufen

Langenfeld An der Jahnstraße leuchten ab 2. November Masten jede Woche an zwei Abenden.

(mei) Bewegung an der frischen Luft ist zentrumsnah bald wieder auch bei Dunkelheit möglich. „Die Flutlichanlage im Stadion an der Jahnstraße wird ab dem 2. November wieder abends eingeschaltet“, kündigt Rathaussprecher Andreas Voss an. „So wollen wir allen laufbegeisterten Langenfelder Bürgerinnen und Bürgern auch in den Wintermonaten die Nutzung der Laufbahn am Abend ermöglichen.“