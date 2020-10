Möbel für Partnerklinik in Lviv : LVR-Klinik Langenfeld hilft in der Ukraine

Langenfeld Die LVR-Klinik unterstützt eine psychiatrische Partnerklinik in der ukrainischen Stadt Lviv (Lemberg). „Ausgemusterte Betten, Tische und Stühle werden dort zum Einsatz kommen“, sagt Kliniksprecherin Martina Schramm.

Die Ausstattung der Partnerklinik sei schlecht, betont Schramm. „Die finanziellen Mittel der Psychiatrie werden in der Ukraine stetig gekürzt, so dass eine Anschaffung von Möbeln fast nicht mehr möglich ist.“

Die an der Kölner Straße gelegene LVR-Klinik Langenfeld hat laut Schramm – wie ihre Schwesterklinik in Bedburg-Hau – einige Krankenhausbetten, Matratzen, Tische und Stühle schon länger nicht mehr in Gebrauch. „Sie sind zwar noch gut erhalten, entsprechen aber nicht mehr dem hier erforderlichen Standard.“ Dank Zuschüssen durch die Engagement Global gGmbH und des Vereins zur Förderung der Rheinischen Kliniken Langenfeld brechen jetzt nach Schramms Angaben zwei vollgepackte Lastwagen gen Lviv auf. „So können in der Partnerklinik einige Stationen mit Möbeln, Geschirr und Besteck ausgestattet werden. In den vergangenen Monaten waren die Transporte in den LVR-Kliniken Langenfeld und Bedburg-Hau vorbereite worden.