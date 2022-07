Ukraine-Flüchtlinge : Langenfeld hübscht Container für Flüchtlinge auf

Jetzt gibt es mehr Spielzeug für Kinder in den Flüchtlingscontainern an der Wilhelm-Würz-Halle. Foto: Stadt Langenfeld/Stefan Pollmanns

Langenfeld Spielecken für kleine und große Kinder sowie Räume zum Treffen haben Stadt und Ehrenamtler in der Wilhelm-Würz-Sporthalle eingerichtet.

Der Kinderspiele- und Aufenthalts-Container an der Wilhelm-Würz-Sporthalle ist jetzt neu gestaltet und ausgestattet worden. Beschlossen hat diese Neukonzeption unter pädagogischen und familienfreundlichen Aspekten eine interne Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung zur Unterstützung geflüchteter Menschen aus der Ukraine .

„Gerade mit Blick auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen wurde deutlich, dass sie diese entwicklungsfördernden, altersentsprechenden Anreize benötigen, die sie über das Spielen, die Bewegung und die kreative Gestaltung erlangen“, so Katharina Schenk vom städtischen Kinder- und Jugendschutz, federführend für die Organisation des Projektes zuständig. „Aufgrund der großen Altersspanne haben wir bei der Einrichtung und Beschaffung von Spiel- und Bewegungsmaterialien besonders darauf geachtet, den verschiedenen Altersgruppen gerecht zu werden.“ Sehr zu ihrer Freude gab es beim Aufbau der Möbel über mehrere Tage eine große Unterstützung der Sicherheitsleute sowie der Bewohner.

In dem Spielecontainer befindet sich nun eine Bau- und Tobe-Ecke mit Kissen und Matten, in der auf den Teppichen mit den gespendeten Lego- und Duplo-Steinen oder der Kugelbahn gespielt werden kann. Direkt daran angrenzend – durch ein Spieleregal getrennt – gibt es jetzt eine kleine Puppenecke, in der Kinder Erlebtes oder Erdachtes spielerisch umsetzen und verarbeiten können. Für Kleinstkinder gibt es einen separaten Bereich, damit sie ungestört erste Sinneserfahrungen machen können.