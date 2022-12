6. Dezember in Langenfeld Nikolaus besucht Weihnachtsmarkt

Der Nikolaus erinnert an das Leben und Wirken von Nikolaus, der als Bischof von Myra im 4. Jahrhundert in Lykien wirkte. Die Figur vermischte sich mit dem Bischof von Pinora, Nikolaus von Sion. Der Brauch, Kinder am 6. Dezember zu beschenken, geht auf die Legende zurück, nach der der Nikolaus drei Jungfrauen nachts beschenkte, um sie vor Schlimmeren zu bewahren. In den USA entwickelte sich aus der Figur des Nikolaus der Weihnachtsmann Santa Claus. Der Knecht Ruprecht, der unartige Kinder tadelt, ist vermutlich eine heidnische Figur. Andere Quellen vermuten, dass er sich aus den mittelalterlichen Kinderschreckfiguren entwickelte.