Entsetzen bei Eon-Kunden in Monheim Fernwärme-Kosten explodieren

Monika Kuhnhenn ist entgeistert. Sie hat, wie viele andere in Monheim, gerade Post vom Energieversorger Eon bekommen, der Fernwärme in die Stadt am Rhein liefert: 1950 Euro sollen sie und ihr Mann für 2021 nachzahlen. Der künftige Abschlag für die Heizung (und Warmwasser) soll bei 414 Euro im Monat liegen. „Sonst haben wir so um die 120 Euro im Monat gezahlt“, sagt Monika Kuhnhenn. Mann Helmut pflichtet bei: „Das sind rund 5000 Euro im Jahr für Heizkosten. Und das für eine etwa 70 Quadratmeter große Wohnung.“