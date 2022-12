Vortrag in Langenfeld Quer über die Alpen von Oberstdorf nach Bozen

Ein Alpencross von Nord nach Süd steht im Fokus des Vortragsabends, zu dem die Volkshochschule Langenfeld am Mittwoch, 7. Dezember, um 19 Uhr in den Flügelsaal des Kulturzentrums einlädt. Bei der Alpenüberquerung führt der Referent Karl-Heinz Hamacher das Publikum durch alpine Landschaften in Deutschland, Österreich und Italien − besiedelt mit Dörfern und kleineren Städten. Aber auch einsame, abgelegene Täler, Pässe und Bergzüge werden im Verlauf dieses Vortrags durchstreift.