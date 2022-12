Weihnachtsmarkt Beeck leuchtet hell und erzeugt Wärme

Trotz verordneter Energiesparmaßnahmen leuchtete es in diesem Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Beeck, der traditionell auf dem historischen Kirchplatz neben der Pfarrkirche St. Vincentius stattfand. Dank sparsamster LED-Technik ist das möglich – und was wäre „Beeck leuchtet“ ganz ohne Lichter? In diesem Jahr brachte der Beecker Weihnachtsmarkt wieder Licht und Wärme in die Vorweihnachtszeit und versetzte die Besucher in eine fröhliche Vorweihnachtsstimmung. Es war bereits der siebte Weihnachtsmarkt dieser Art. Nachdem im vergangenen Jahr pandemiebedingt noch Einlasskontrollen notwendig waren, konnten die Veranstalter dieses Mal darauf verzichten. Aber ganz ohne Corona-Ausfälle ging es dann am Ende doch nicht.