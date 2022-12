Langenfelder Band musiziert für den Sozialdienst katholischer Frauen Weihnachtslieder aus Rock-Kehlen

Doch der Begriff „Feuerwehr“ steht auch dafür, dass die Neun überall dort auftreten, wo es brennt, beziehungsweise, wo Not am Mann ist. Am Wochenende galt der Auftritt mit Gesang, Playback und Live-Musik der „Tüte“ des SkF Langenfeld (Sozialdienst katholischer Frauen) für Lebensmittel für die Armen vor Ort. „Der SkF sammelte während unseres Auftritts selbst“, sagt Torsten Muntz. „Früher haben wir das gemacht, aber da gab es Befürchtungen, wir stecken die Spenden in die eigene Tasche.“ Am 18. Dezember tritt die Truppe an der Kinderklinik in St. Augustin auf. Und auch sonst ist der Benefiz-Kalender der Musiker gut gefüllt. „Am dritten Advent werden wir Spenden für das aus den Medien verschwundene Ahrtal sammeln“, sagt Muntz. Dass die Neun sich zum gemeinsamen Bühnenauftritt gefunden haben, ist ein Glücksfall, aber auch kein Zufall. Denn alle sind alte Bekannte in Sachen Musik, sagt Michael Grimm, der seit 30 Jahren auf der Bühne steht, singt und Gitarre spielt. Mit dabei, und darüber ist der Rest der Benefiz-Musiker besonders froh, ist die regionale Rock-Pop-Größe Thorsten Kruck, bekannt mit seiner Band Jim Button’s, samt seiner Familie, der Ehefrau Irina sowie den Töchtern Mailin (6) und Kiana (12). „Ohne das Jim Button’s Family Project wären wir nichts“, sagt DJ Totte.