Digitalcafé in Monheim Schüler erklären Umgang mit Smartphone

Es führt kaum noch ein Weg dran vorbei: Wer sich heutzutage ein Ticket für Bus und Bahn, fürs Kino oder Schwimmbad besorgen oder gar Termine bei einer Behörde vereinbaren will, sieht sich immer häufiger damit konfrontiert, Buchungen und Transaktionen übers Internet durchführen zu müssen. Doch auch für den alltäglichen Kontakt ziehen immer mehr Menschen digitale Kanäle wie WhatsApp und Co. dem klassischen Telefonat vor. Wer sich nicht abgehängt sehen will und nicht das Glück hatte, mit den digitalen Fortschritten groß zu werden, muss jetzt nachsitzen. Besonders ältere Bürger haben damit ein Problem und benötigen Unterstützung.