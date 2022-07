Spaß bei Langenfeld live : Musixx macht Stimmung auf Marktplatz

Langenfeld Mit außergewöhnlichen Interpretationen von Rock, Pop, Soul und Funk erfreuen die Musiker der Solinger Band Musixx das Langenfelder Publikum.

Sie haben sich nicht nur dem Pop & Rock, sondern vor allem auch dem Funk & Soul verschrieben: Die Solinger Gruppe Musixx. In Langenfeld präsentieren sie ein Potpourri der besten Rock&Pop Stücke der vergangenen 30 Jahre, gewürzt mit einer gehörigen Portion Funk&Soul. „Das Schöne an uns ist, dass wir die Musik machen, die uns Spaß macht und das macht dann auch dem Publikum Spaß“, erzählt Sängerin Martina Augl, der „östereichische Import“, wie sie sich augenzwinkernd selbst nennt. Seit drei Jahren ist sie dabei und freut sich über die „außergewöhnlichen“ Rockinterpretationen der Band. Die besteht seit dem Jahr 1988 und tritt seitdem in verschiedenen Formationen an.

Coronabedingt geht die Anzahl der Auftritte in den vergangenen Jahren zurück, jetzt starten sie wieder durch und peilen 15 Auftritte an. „Hört sich wenig an, aber für unsere Musik gibt es wenige Möglichkeiten.“ Allerdings treffe sich die Band jede Woche zum Üben zwei bis drei Stunden im Solinger Studio von Ulli, erklärt Ribeiro. Vor den Auftritten sogar häufiger. „Und wir treten auch in kleineren Formationen auf“, ergänzt Sängerin Augl, die am Abend auch in Langenfeld ihren „legendären Move mit Sänger Andreas Schneider“ präsentiert. „Der sagt immer, ich soll flache Schuhe anziehen, aber das ist nicht mein Stil“, sagt die Österreicherin lächelnd.