Monheims Kreiselkunst : Geysir ist repariert und wird wieder sprudeln

Monheim Der Monheimer Geysir wird wieder sprudeln. Die städtischen Betriebe der Stadt Monheim haben die Technik jetzt ans Laufen bekommen.

Der Fehler im System konnte zurückgesetzt und das Programm wieder neu gestartet werden, berichtet Florian Sandner, Abteilungsleiter Verkehrs- und Grünflächen. Nach dem nächsten Ausbruch soll auch der Sonnenrechner wieder die Stunden zählen. Weil der Einsatz einer Firma von außerhalb nicht notwendig geworden ist, habe die Reparatur auch keine zusätzlichen Kosten verursacht. Vor gut einer Woche hatte Sandner die Störmeldung auf dem Rechner „Achtung, Stromausfall im Technikraum des Geysirs“ Seitdem hat sich der Geysir nicht mehr gerührt. Lediglich ein paar Nebelschwaden sind ausgeströmt. nach dem Reset soll auch die zwölf Meter hohe Fontäne wieder in die Luft schießen. Wenn der erste Probelauferfolgreich war, wird der Geysir wieder nach 63 Sonnenstunden ausbrechen, so wie es das künstlerische Konzept von Thomas Stricker vorsieht. Die Stadt will den nächsten Ausbruchstermin zeitnah bekannt geben. Der Monheimer Geysir hat aufgrund der hohen Kosten von 640.000 Euro (überwiegend für die aufwändige Brunnentechnik) bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Auch der Bund der Steuerzahler hat das Projekt ins Schwarzbuch aufgenommen.