Kfz-Zulassungsstellen : Straßenverkehrsamt ist wieder geöffnet

Langenfeld/Monheim Der Standardbetrieb an den Kfz-Zulassungsstellen des Kreises läuft seit Montag wieder an – unter Berücksichtigung der Vorsichtsmaßnahmen und überwiegend mit Termin. Die Leiterin ist zufrieden.

Auf diese Lockerung hatten offenbar viele Bürger gewartet: „Bei uns haben sich am Vormittag 125 Anrufer gemeldet“, berichtet Brigitte Heinz, Leiterin des Straßenverkehrsamtes Mettmann. Die Zulassungsstellen in der Kreis-Hauptstadt und in Langenfeld sind seit Montag wieder für Besucher mit Standardanliegen geöffnet, nachdem das Angebot zuvor auf dringende, unaufschiebbare Fälle begrenzt war. Beachten müssen sie allerdings die bekannten Sicherheitsvorkehrungen.