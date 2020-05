Polizei gelingt Schlag gegen Dokumentenfälscher : Fahndungserfolg nach Einbruch ins Straßenverkehrsamt Düsseldorf

Düsseldorf Wenige Tage vor Weihnachten 2018 drangen Täter in das Düsseldorfer Straßenverkehrsamt ein. Dabei wurden tausende Blanko-Dokumente gestohlen. Jetzt hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht und den mutmaßlichen Haupttäter festgenommen.

Der Vertrieb erfolgte in Deutschland und auch ins benachbarte Ausland. Durchsucht wurden jetzt Wohnungen in Düsseldorf, Erkrath, Duisburg, Solingen, Oberhausen und Bottrop. Dabei fanden die Ermittler nicht nur Diebesgut aus dem Einbruch in Düsseldorf, sondern auch Blankodokumente aus einem anderen Straßenverkehrsamt in Rheinland-Pfalz.