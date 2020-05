Freizeit in Kempen : Jugendheime öffnen für Besucher nach Anmeldung

Freizeit in Kempen

Konzerte wird es vorerst noch nicht im Saal des „Campus“ in Kempen geben. Das Jugendheim darf aber wieder besucht werden. Foto: Heribert Brinkmann

Kempen Die drei städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen in Kempen, St. Hubert und Tönisberg dürfen mit Einschränkungen jetzt wieder besucht werden. Auch das Elterncafé im „Campus“ öffnet wieder.

Mit Einschränkungen ist es ab Dienstag, 26. Mai, wieder möglich, die drei Jugendfreizeitheime der Stadt Kempen – „Campus“ in Kempen, „Calimero“ in St. Hubert und „Mounty“ in Tönisberg – zu besuchen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat das Jugendamt ein Konzept entwickelt, mit dem den Corona-Schutzbestimmungen Rechnung getragen werden soll.