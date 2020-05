Wettbewerb „Vom Kompost zum Kürbis“ : Naturschutzzentrum zieht Kürbispflänzchen für Kitas auf

Kreis Mettmann Im Naturschutzzentrum Bruchhausen in Erkrath wurden jetzt im Rahmen des Wettbewerbs „Vom Kompost zum Kürbis“ der Abfallberatungen des Kreises Mettmann und der kreisangehörigen Städte die ersten Kürbispflänzchen in die Beete gesetzt.

Das Naturschutzzentrum Bruchhausen in Erkrath und das Umweltbildungszentrum in Heiligenhaus hatten sich bereit erklärt, für geschlossene Kitas und Grundschulen Kürbispflänzchen vorzuziehen und dann zu verteilen. Normalerweise wird dies von den Kindern der teilnehmenden Grundschulen und Kitas selbst gemacht. Bei vielen musste dies aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Pflanzen in Bruchhausen wurden von der Leiterin der Bildungseinrichtung, Karin Blomenkamp, an einer besonders geeigneten Stelle, einem Hochbeet, das zuvor mit dem Kompost der Kompostierungsanlage KDM präpariert wurde, gesetzt. Danach wurden die kleinen Kürbissetzlinge noch ordentlich gewässert.