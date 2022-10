Kontrolle in Langenfeld : Lkw mit 25 Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Kontrolle in Langenfeld

Die Polizei kontrollierte in Langenfeld. Foto: dpa/Jonas Güttler

Langenfeld In Langenfeld hat die Polizei am Dienstag einen absolut verkehrsunsicheren Lkw-Sattelzug aus dem Verkehr gezogen. Den Fahrer erwartet eine saftige Strafe.

Sage und schreibe 25 Mängel wurden an dem 40-Tonner festgestellt – 18 davon alleine an der Bremsanlage. Gegen 10 Uhr hatten Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes an der „Hardt" Stellung bezogen, um Lkw-Fahrer zu kontrollieren. Hierbei fiel ihnen gegen 10 Uhr ein Sattelzug mit Auflieger auf, der schon auf den ersten Blick einen maroden Eindruck machte.