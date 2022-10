Auf der Hauptstraße in Heiligenhaus : Zwei Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heiligenhaus Der Zusammenstoß ereignete sich am Dienstag auf der Hauptstraße. Die beiden verletzten Fahrer mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

(RP) In Heiligenhaus kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Lkw. Hierbei wurden die beiden beteiligten Fahrer schwer verletzt. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 15 Uhr am Dienstag war nach Angaben der Polizei ein 49 Jahre alter Mann aus Heiligenhaus mit seinem Mercedes C 220 über die Hauptstraße in Richtung Polizeiwache gefahren, als er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen auf gerader Strecke aus bisher nicht geklärter Ursache, jedoch ohne Fremdeinwirkung, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links in den Gegenverkehr geriet. Hierbei stieß er frontal mit dem Lkw eines 40 Jahre alten Mannes aus Hückeswagen zusammen.