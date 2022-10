Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Versuchte Vergewaltigung in der Nähe des Vitusbads

Mönchengladbach Ein Lkw-Fahrer fand eine Frau bewusstlos auf dem Gehweg an der Breitenbachstraße und alarmierte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die 35-Jährige zuvor Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Sie kann den Täter beschreiben.

In der Nähe des Vitusbades an der Breitenbachstraße in Mönchengladbach ist es am frühen Dienstagmorgen, 25. Oktober, gegen 4 Uhr zu einem Raub und einer versuchten Vergewaltigung gekommen. Das teilte die Polizei mit.