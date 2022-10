Essensausgaben in Langenfeld und Monheim : Land gibt Fördergelder für die Tafeln in den Städten

Stephanie Krone organisiert die „Tüte“ des SkF Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann hat ein Hilfspaket im Volumen von zwei Millionen Euro geschnürt, um die Ärmsten im Land zu unterstützen.

(kle/og) Die Energiepreiskrise trifft mittlerweile alle in Nordrhein-Westfalen. Auch die Tafeln klagen derzeit über höhere Energiekosten, knappere Kalkulationen der Supermärkte und eine zurückgehende Bereitschaft zu Geld- und Sachspenden. Deshalb hat Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) jetzt ein Hilfspaket mit insgesamt zwei Millionen Euro geschnürt, um die wichtige Arbeit der Tafeln – wie in Langenfeld „Die Tüte“ vom SkF und in Monheim die Tafel des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer – in der Krise zu unterstützen. Diese können jetzt Fördergelder für den kommenden Winter beantragen. Darüber informiert die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann.

Bis zu 7500 Euro können die jeweiligen Tafeln in NRW bekommen. „Die Energiekosten sind für unsere sozialen Träger im Land derzeit eine enorme Belastung – auch für die Tafeln und andere Einrichtungen, die Lebensmittel verteilen. Zugleich ist deren Arbeit insbesondere in der Krise unverzichtbar für uns. In einer Lage, in der immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen sind, um eine warme Mahlzeit zu sich nehmen zu können, dürfen wir nicht zulassen, dass bei den Tafeln das Licht oder die Heizung ausgeht.“