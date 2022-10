Unfall in Korschenbroich : Lkw mit Anhänger kippt beim Abbiegen um

Unfall in Korschenbroich

Korschenbroich Der 71 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Schaden am Gespann soll mehrere 10.000 Euro betragen. Was vorgefallen ist.

Bei einem Alleinunfall an der Kreisstraße 8 in Korschenbroich ist ein 71-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Demnach befuhr der 71-jährige Korschenbroicher am Samstag, 22. Oktober 2022, gegen 14.05 Uhr mit einem Lkw samt Anhänger die L 361 aus Richtung Korschenbroich kommend in Richtung A 46. An der Kreuzung L 361/ K 8 beabsichtigte er laut Polizeibericht nach links auf die K 8 abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kippte das gesamte Gespann während des Abbiegevorgangs nach rechts um. Die geladenen Holzscheite verteilten sich dabei auf die Fahrbahn.