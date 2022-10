Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Nach Fahrerflucht aus Bordell abgeführt

Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Erkelenzer Land Der Mann fuhr in Brachelen gegen eine Leitplanke und flüchtete anschließend. Die Polizei fand ihn schließlich in einem Linnicher Etablissement.

Nach Fahrerflucht aus Bordell abgeführt Durch Zeugen wurde am Freitagabend gegen 22.20 Uhr ein Heinsberger BMW gemeldet, der in Höhe Brachelen auf der Kreisstraße 14 gegen eine Leitplanke fuhr und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Die Polizei in Düren konnte das flüchtige Fahrzeug sowie den flüchtigen Fahrzeugführer aus Hückelhoven in einem Linnicher Bordell antreffen. Dem angetrunkenen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde eingezogen.

Einbrecher überrascht In den frühen Morgenstunden hat ein unbekannter Täter am Samstag versucht, sich gegen 2.40 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus an der Klosestraße in Hückelhoven zu verschaffen. Bei dem Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, wurde er von den Bewohnern überrascht und flüchtete. Bei dem Täter handelte es sich um eine männliche Person, schlank, etwa 1,80 Meter groß und er war mit einer schwarzen Hose und Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Alkoholisiert auf Motorrad unterwegs Aufmerksame Zeugen gaben der Polizei am Samstag einen Hinweis auf einen offensichtlich alkoholisierten Motorradfahrer in der Nähe des Alten Bahnhofs in Hückelhoven-Baal. Bei einer dann gegen 15.15 Uhr durchgeführten Kontrolle des 57-jährigen Mannes aus Hückelhoven bestätigte sich dieser Verdacht. Der Mann musste den Beamten zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache Hückelhoven begleiten.

Einbruch in Wohnung Zwischen 13.30 Uhr und 21.20 Uhr am Samstag verschafften sich Unbekannte durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu einem Wohnhaus an der Theodor-Körner-Straße in Erkelenz. Das Wohnhaus wurde durchsucht, ob was gestohlen wurde, ist unklar.

Lkw beschädigt parkendes Auto Bereits am 14. Oktober kam es auf der Marienstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Auto stark beschädigt wurde. Ein Zeuge nahm einen lauten Knall wahr und bemerkte einen rangierenden Lkw mit grauem Führerhaus und Auflieger mit weißer Plane im Bereich der Unfallörtlichkeit. Am Führerhaus war die Aufschrift „Chaterway“ angebracht. Der Lkw war zuvor aus Richtung Marienstraße gekommen und hatte sich im Anschluss in Richtung Marktstraße entfernt. Möglicherweise hatte er die nahe gelegenen Baustellen beliefert. Der Tatzeitraum lag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, 02452 920 0.

(RP)