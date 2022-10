Konzert in Langenfelder Wasserburg Haus Graven : Antiker Geist in der europäischen Klassik

Der Chellist Lev Gordin studierte in den USA. Foto: Veranstalter

Langenfeld Ein Konzert in der Wasserburg Haus Graven zeigt den griechischen Einfluss auf die Musiker der Moderne. Es spielen Roman Salyutov, Lea Brückner und Lev Gordin.

Den Einfluss der Antike auf die Musik zeigt am Sonntag, 13. November, das Trio Roman Salyutov, Lea Brückner und Lev Gordin auf. Ihr Kammerkonzert in der Wasserburg Haus Graven beginnt um 17 Uhr unter dem Motto: „Antiker Geist der europäischen Klassik.“

Der Geist der Antike beeinflusse die klassische Musikkultur mehr als dies auf den ersten Blick erscheinen mag, teilt das Trio mit. „Dabei geht es nicht nur um einige unmittelbare Fälle der Rezeption antiker Genres, sondern um eine allgemeine Inspiration durch die klassische Feinheit, Bilder der antiken Legendenwelt wie auch bestimmte harmonisch-melodische Besonderheiten in der Musik.“ In den Werken der im Konzertprogramm vertretenen Komponisten Eric Satie (1842 – 1903), Claude Debussy (1862 – 1918) und ·Maurice Ravel (1875 – 1937) kommen diese Merkmale zum Ausdruck. Das Programm ist damit abwechslungsreich. Das Trio setzt sich aus studierten Musikern zusammen, die über eine langjährige Konzerterfahrung verfügen.

Der Pianist Roman Salyutov studierte Klavier und Dirigieren in Sankt-Petersburg und Köln und promovierte als Musikwissenschaftler zum Dr. phil. in Paderborn. Seine Auftritte führten ihn neben vielen Engagements in Deutschland und Europa auch beispielsweise in die USA, nach Japan, Australien, Neuseeland und Israel. Meisterkurse und musikwissenschaftliche Vorträge sind ebenso Teil seiner künstlerischen Arbeit. Seit 2013 ist er Leiter des Sinfonieorchesters Bergisch Gladbach, und er tritt auch regelmäßig mit verschiedenen Musikformaten in Langenfeld auf. Er wird das Konzert moderieren und die einzelnen Komponisten sowie die gespielten Werke vorstellen.

Die Violinistin Lea Brückner erhielt seit ihrem siebten Lebensjahr Geigenunterricht und erwarb zahlreiche Preise bis hin zur Bundesebene im Wettbewerb „Jugend musiziert“ Als Solistin hat sie mit mehreren Orchestern gespielt sowie an zahlreichen Festivals teilgenommen. Seit 2014 studiert sie an der Folkwang Universität der Künste in Essen bei Prof. Emile Cantor.

Der Chellist Lev Gordin studierte sein Instrument in Israel, den USA und in Deutschland. Danach wirkte er als Solist bei den Jenaern Philharmonikern und am Landestheater Eisenach. Er ist zurzeit Gast im Münchner Rundfunkorchester und zuvor Solo-Cellist bei der Klassischen Philharmonie Bonn.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 15 Euro (+ VVK-Geb.). Karten sind im Bürgerbüro Rathaus Langenfeld, im Schauplatz Langenfeld sowie im Internet unter www.haus-graven.de erhältlich. An der Tageskasse kosten die Karten 17 Euro. Einlass ist am Sonntag, ab 16.30 Uhr. Es gelten die am Veranstaltungstag geltenden Corona-Schutzvorschriften. Am Segelfluggelände Graf-von-Mirbach-Weg 15 steht ein Parkplatz zur Verfügung.

(dh)