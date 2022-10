Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 12 Todesfälle und mehr als 4159 neue Infektionen

Kreis Mettmann Jeweils mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt aktuelle Zahlen zur Corona-Lage im Kreis Mettmann bekannt. Innerhalb der letzten sieben Tage starben 12 Frauen und Männer.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 18.061 Infizierte erfasst, 4159 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 1593 (+333), in Haan 1371 (+328), in Heiligenhaus 952 (+251), in Hilden 2117 (+422), in Langenfeld 2333 (+542), in Mettmann 1375 (+324), in Monheim 1573 (+301), in Ratingen 2991 (+755), in Velbert 2951 (+722) und in Wülfrath 805 (+181).