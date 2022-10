Stöbern, experimentieren und entdecken : Martinsmarkt in Monheim lädt zum großen Bummeln ein

Voll dürfte es am 6. November wieder in Monheim auf dem Martinsmarkt werden. Die Stadt hat für jede Menge Programm für Jung und Alt gesorgt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Zum Verkaufsoffenen Sonntag gibt es am 6. November in der Innenstadt einen Kreativ- und Designmarkt, eine Street-Food-Meile und viel Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(og) Der Monheimer Martinsmarkt bringt am Sonntag, 6. November, den Herbst in die Innenstadt. Das kündigt Stadtsprecherin Birte Hauke an. Von 11 bis 18 Uhr gibt es einen Kreativ- und Designmarkt, eine vielfältige Street-Food-Meile und ein herbstlich buntes Programm auf zwei Bühnen. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags öffnen ab 13 Uhr die Geschäfte in Monheim Mitte.

Die Holzbuden des Kreativ- und Designmarkts und die Food-Trucks der Street-Food-Meile breiten sich in diesem Jahr erstmals von der Krischerstraße über den Rathausplatz und Alte Schulstraße aus. 77 Kreative präsentieren ein breites Sortiment von nachhaltiger Papeterie über Etageren, Kerzen, Seifen und selbstgenähter Kleidung und Kissen bis zu Accessoires für Hund und Mensch. Dazwischen gibt es bei 30 Food-Trucks unter anderem frische Pasta, Burger, Bowls, Wraps und Spezialitäten aus dem Maghreb. Dazu gibt es türkischen Tee, Monheimer Bier, französische Landweine und verschiedene Cocktails.

Lesen Sie auch Vorbereitungen auf St. Martin : So laufen die Züge in Langenfeld und Monheim

Auf der Bühne am Rathausplatz beginnt das Programm um 11 Uhr mit dem Richrather Shanty Chor. Ab 12 Uhr spielt der Singer-Songwriter Norman Keil, bevor gegen 13 Uhr Bürgermeister Daniel Zimmermann den Martinsmarkt eröffnet. Im Anschluss werden Besucher zum Kartoffelschälwettbewerb der Monheimer Lokalhelden herausgefordert. Ab 14 Uhr geht es dann mit dem Singer-Songwriter Noah Warwel weiter und um 15.30 Uhr präsentiert der Tanzraum Video Clip Dancing.

Um 15.30 Uhr werden die schönsten Laternen der Grundschulen prämiert – vom Bürgermeister und dem Förderverein Haus Bürgel. Als besonderen Preis erhalten die Gewinnerklassen einen Workshop im Welterbe-Denkmal. Der Preis wird gestiftet von der Biologischen Station Haus Bürgel Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann mit dem Förderverein Haus Bürgel. Alle Kinder bekommen zudem einen Weckmann, gespendet von der Mega. Bilder aller Schulklassen mit ihren Laternen sind den ganzen Tag über am Busbahnhof zu sehen. Ab 17 Uhr spielt der Singer-Songwriter Amin Afify mit seiner Band.

Vom Rathaus geht es Richtung Eierplatz über die Lommer-jonn-Chaussee. Dort widmen sich verschiedene Stände den Themen Herbst und Natur: Die Biostation verkauft lokale Produkte und organisiert eine Bastelaktion für Kinder, die Monheimer Artenschutz Initiative stellt Gebäudebrüter und –bewohner wie Fledermäuse, Schwalben und Mauersegler vor, der Nabu zeigt, wie ein naturnaher und vogelfreundlicher Garten im Herbst und Winter funktioniert, und am Pilzstand wird die heimische Pilzwelt präsentiert. Haus Bürgel lädt zum Medaillenprägen ein und bringt auch die eigene Hüpfburg, „Hüpfbürgel“, mit. Beim Bastel- und Mitmachstand der Kunstschule können kleine und große Bastelfreunde Muster mit selbstgemachten Stempeln drucken.

Auf dem benachbarten Eierplatz wird der Nachbau des Bauwagens der Kindersendung „Löwenzahn“ stehen. Der Berner Sennenhund Keks begrüßt die Kinder. Auf seinen Streifzügen nimmt Keks das Publikum mit zu spannenden Abenteuern. Rund um den Kinderbauwagen bieten Experimentiertische Raum zum Forschen und Entdecken. Neben Experimenten rund um Wasser und Mathematik, bereichern Sinnestafeln, Pflanzendomino, Naturbaumbausteine und Tier-Ratespiele das abwechslungsreiche Angebot. Auf der Bühne am Eierplatz wird es um 11.30, 13 und 15.30 Uhr eine Löwenzahn-Show geben. Dazwischen treten dort Vereine und Tanzstudios auf. Um 14 Uhr beginnt ein Mitsingkonzert für Kinder und um 16.30 Uhr das traditionelle Martinssingen mit Besuch von Sankt Martin.

Weitere Aktionen für alle kleinen Gäste gibt es auf der Heinestraße, unter anderem Kinderschminken, Maissäckchen-Weitwurf, Rollenrutschbahn, Bastelstand mit Fensterdeko, Anhänger und Masken, Bogenschießen und Steine bemalen. Auch das Moki-Zentrum öffnet die Türen und bietet bunte Aktionen. Am Stand der Monheimer Lokalhelden können sich Besucher in einer Fotobox ablichten lassen oder Kartoffel-Stempel herstellen. Die Monheimer Kulturwerke widmen sich an ihrem Stand mit verschiedenen Backstationen dem Thema „Teilen“.

Für den Martinsmarkt sind im Stadtgebiet einige Sperrungen nötig. Von Samstag, 5. November, 9 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, wird die Krischerstraße von der Lindenstraße bis zum Kreisverkehr Gartzenweg gesperrt, der Gartzenweg vom Kreisverkehr am Rathausplatz bis zu Hausnummer 5 und der Rathausplatz vom Kreisverkehr am Gartzenweg bis zur Ausfahrt der Busspur am Monheimer Tor. Die Alte Schulstraße ist von Samstag, 5. November, 9 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, zwischen dem Kreisverkehr am Rathausplatz bis zum Schelmenturm nicht befahrbar. Die Lommer-jonn-Chaussee wird von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, gesperrt und die Heinestraße und der Eierplatz von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr. Die vorhandenen Behindertenparkplätze auf dem Veranstaltungsgelände werden für die Dauer der Veranstaltung auf die Mittelstraße vor Hausnummer 9 sowie auf die Poststraße gegenüber Hausnummer 2 und 2a verlegt.

Besuchern wird die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Busbahnhof empfohlen. Auf dem Monheimer Tor, in der Tiefgarage von Monheim Mitte und auf dem Parkplatz an der Heinestraße kann man bis zu drei Stunden kostenfrei parken. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Schützenplatz an der Kapellenstraße.