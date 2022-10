Blaulicht-Event in Leverkusen : Tag der offenen Tür bei der Chempark-Feuerwehr

Leverkusen Am Samstag, 29. Oktober, können Interessierte den Fuhrpark besichtigen. Außerdem werden Rundfahrten über das Werksgelände in Leverkusen angeboten.

In Krefeld-Uerdingen und Dormagen war das „Blaulicht-Event“ nach Angaben von Chempark-Betreiber Currenta ein voller Erfolg. Rund 500 Besucher seien gezählt worden. In Leverkusen ist man für kommenden Samstag auf noch mehr Gäste eingestellt. Die Werksfeuerwehr des Chemparks lockt mit ihren insgesamt 20 Fahrzeugen, die es zusammen auf rund 400 Tonnen Gewicht und 6500 PS Power bringen. Präsentiert wird der Fuhrpark am 29. Oktober auf dem Parkplatz gegenüber Tor 11 in Flittard an der Düsseldorfer Straße (B 8). Zwischen 10 und 17 Uhr können Fotos geschossen, Filme gedreht und Fragen gestellt werden. Chempark-Betreiber Currenta hat zudem für Verpflegung gesorgt. Und: Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr starten Werksrundfahrten.