Fußball, Kreisliga A Solingen : Die Favoriten halten sich schadlos

Kevin Kluthe (r.) steuerte einen Treffer zum 8:0-Auswärtssieg des TuSpo Richrath in Solingen bei. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim In der Fußball-Kreisliga A bleibt Inter Monheim den Spitzenduo Tuspo Richrath und Bergisch Neukirchen auf den Fersen. Der GSV Langenfeld feiert einen Kantersieg.

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

(lhep) Fußball- Kreisliga A Solingen: 1. FC Monheim II – Dersimspor Solingen 4:4 (2:2). Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff lag der favorisierte Tabellenvierte 1. FC Monheim II schon trotz einer vorausgegangenen 2:1-Führung mit 2:4 im Rückstand. Doch die Gastgeber legten eine grandiose Schlussoffensive hin und sicherten sich dank der Tore von Anton Vogel (82.) und einem Solinger Eigentor (84.) wenigstens noch einen Punkt. Marcel Krings traf zuvor zum zwischenzeitlichen 1:1 (21.) und zur 2:1-Führung (38.). Doch dann offenbarte die Monheimer Abwehr aber zu große Lücken, die der Tabellenzwölfte zu seinen Treffern ausnutzen konnte.

SV Solingen 08/10 II – HSV Langenfeld II 2:2 (1:2). Im Kellerduell teilten sich die Teams die Punkte. Die Langenfelder Reserve startete dank der Tore von Luca Höllman (27.) und Fabio Sal Tuttolomondo (31.) bestens in die Partie. Allerdings verkürzten die Gastgeber in der 39. Minute. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff gelang den Klingenstädtern der 2:2-Ausgleich.

1. Spielvereinigung Solingen-Wald II – Tuspo Richrath 0:8 (0:4). Im Spitzenspiel beim Tabellenfünften in Solingen ließen die Richrather die Muskeln spielen und feierten einen absolut beeindruckenden Sieg. Zu keinem Zeitpunkt der Begegnung kamen Zweifel am Auswärtssieg auf, von der ersten Minute an agierte das Tuspo-Team total souverän, und die Tore waren die logische Konsequenz aus der Überlegenheit des Tabellenzweiten. Maximilian Siemon (15.) und Marco Uebber (16.) sorgten mit ihren frühen Treffern für den perfekten Start. Marius Lindemann gelang ein Doppelpack (34./36.), womit die Partie schon beim Seitenwechsel entschieden war. Brando de Gracia (58.), Kevin Kluthe (87.), Alen Vincazovic (88.) und Dario Carpino (90.) erzielten die weiteren Treffer für den Aufstiegskandidaten.

SSV Berghausen II – BV Bergisch Neukirchen 0:5 (0:2). Im Duell Schlusslicht gegen Tabellenführer gab es keine Überraschung. Der Spitzenreiter aus Bergisch Neukirchen erzielte in genau den richtigen Momenten die Tore und fuhr locker und leicht die Punkte ein. In der 19. Minute ging der Gast in Führung, kurz vor dem Seitenwechsel erhöhten die Neukirchener. In der Schlussphase gelang dem BV-Spieler Daniel Adamek dann sogar noch ein lupenreiner Hattrick.

SC Reusrath II – Inter Monheim 1:3 (0:1). Im anderen Spitzenspiel und Derby setzten sich die Gäste aus Monheim dank einer konzentrierten Leistung durch und bleiben den Top-Teams aus Bergisch Neukirchen und Tuspo Richrath auf den Fersen. Mert Kuvvet sorgte mit seinem frühen Tor in der fünften Minute für den perfekten Start. Lange Zeit sollte dann nichts mehr passieren, bis in der 56. Minute plötzlich den Reusrathern der Ausgleich gelang: Elias Dian nutzte einen Stellungsfehler in der Monheimer Hintermannschaft und konnte treffen. Doch das Inter-Team bewahrte die Ruhe und schlug zurück: Samet Akarsu (74.) und Burhan Aydin (82.) sorgten mit ihren Toren schließlich für die Entscheidung.