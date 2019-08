Kirche : In Reusrath beginnt der Unterricht für Konfirmanden

Langenfeld Anmeldung am 1. September.

Jugendliche aus dem Gemeindebezirk Martin-Luther-Kirche, die nach den Sommerferien in die 7. Klasse gehen, zwölf Jahre alt sind beziehungsweise im Frühjahr 2021 konfirmiert werden wollen, sind eingeladen zum Kirchlichen Unterricht. Die Stunden sind dienstags um 17 Uhr. Die Anmeldung ist am Sonntag, 1. September, im Anschluss an den Gottesdienst, der um 11 Uhr in der Reusrather Martin-Luther-Kirche, Trompeter Straße 36, gefeiert wird. Der Gemeindebezirk umfasst die Stadtteile Reusrath, Mehlbruch und Gieslenberg sowie nördlich der A 542 die Wohngebiete bis zur Bahnhofstraße, Hitdorfer Straße und rechts der Hauptstraße bis zur Schul- und Hochstraße und zum Mautpfad. Im Kirchlichen Unterricht geht es um die wichtigsten Themen des evangelischen Glaubens, immer im Horizont heutiger Jugendlicher und meist mit einem Seitenblick auf andere Konfessionen und Religionen. Infos bei Pfarrerin Annegret Duffe, Telefon 02173 149916, annegret.duffe@kirche-langenfeld.de.