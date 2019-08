CDU-Politikerin : Michaela Noll kündigt Rückzug aus Bundestag an

Kreis Mettmann Seit 2002 ist die Haanerin im Parlament.

Die Haaner CDU-Bundestagsabgeordnete Michaela Noll scheidet zum Ende der Wahlperiode 2021 aus dem Parlament aus. Dies teilte die Politikerin am Freitag mit. „Seit 1994 bin ich beruflich in der Politik aktiv, seit 2002 gehöre ich dem Deutschen Bundestag an, den ich mit Ablauf dieser Legislaturperiode verlassen werde“, kündigte die 59-Jährige an, die als direkt gewählte Abgeordnete den Südkreis Mettmann in Berlin vertritt. Bis dahin werde sie „mit all meiner Energie mein Mandat erfüllen und mich für die Menschen engagieren, denn es ist eine besondere Ehre für mich, unsere Heimat seit 18 Jahren in Berlin vertreten zu dürfen“, so Noll weiter.