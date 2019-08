Langenfeld/Monheim : Endspurt bei den Freiluft-Kinos

Langenfeld/Monheim Die Seelichtspiele zeigen „Yesterday“, das Mondschenkino „Ziemlich beste Freunde“.

(ilpl/og) Fürs erste Seelichtspiele-Wochenende zieht die Schauplatz Langenfeld GmbH eine gemischte Bilanz: Zwar konnte der „König der Löwen“ vor gut 420 Zuschauern über die Open-Air-Leinwand schleichen, die beiden anderen Vorstellungen wurden jedoch wegen des schlechten Wetters ins Rex-Kino verlegt. Jetzt hoffen die Langenfelder Veranstalter auf den heutigen Freitag. Dann startet das zweite Seelichtspiele-Wochenende mit „Yesterday“ von Danny Boyle und einer ganz schrecklichen Vorstellung: eine Welt ohne die Musik der Beatles. Nach einem weltweiten Stromausfall sind „The Beatles“ aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Jack ist der einzige, der sich an die Melodien erinnert und erkennt seine Chance, diese als seine eigenen auszugeben – ein zauberhafter Musikfilm in britischer Komödientradition. Am Samstag gibt es ein Wiedersehen mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ spielt 1969: DiCaprio gibt einen abgehalfterten Westernstar, der nicht weiß, wie er seine Karriere fortsetzen soll. Brad Pitt ist sein Stuntdouble und bester Freund – eine unterhaltsame Thriller-Groteske. Das Freiluft-Filmvergnügen beginnt um 21.15 Uhr am Hügel im Langenfelder Freizeitpark. Bei schlechtem Wetter werden die Filme ab 22 Uhr im Rex Kino gezeigt.