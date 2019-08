Fußball : Perfekter Start: FC Monheim geht selbstbewusst in Velberter Wochen

Sie machen sich breit: Benjamin Schütz (Mitte) und der FC Monheim fühlen sich auch in der neuen Saison wohl in der Fußball-Oberliga. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass die Fußball-Oberliga ihren Spielbetrieb nach der Sommerpause wieder aufgenommen hat. Und weil es gleich am Anfang der neuen Saison eine englische Woche mit drei Spielen innerhalb von sieben Tagen gab, lassen sich daraus trotzdem schon erste Tendenzen ableiten.

Für den FC Monheim (FCM) verlief der Start beispielsweise nach Maß. Nach dem 1:1 beim VfB Hilden zum Auftakt gingen die Monheimer gegen den 1. FC Kleve (2:1) und den SC Union Nettetal (3:2) jeweils als Sieger vom Platz. Deshalb stehen sie bereits bei starken sieben Punkten, die in der allerdings noch nicht besonders aussagekräftigen Tabelle aktuell für Platz drei reichen. „Wir sind mit dem Start auf jeden Fall einverstanden. Wir wussten, dass das drei unangenehme Aufgaben werden gegen Mannschaften mit einer ähnlichen Spiel-Anlage. Wenn du dich von Beginn an in einem Bereich bewegen willst, in den du Ruhe hast, dann musst du in solchen Spielen allerdings liefern. Das haben die Jungs gemacht“, erklärt FCM-Trainer Dennis Ruess.

Auf der anderen Seite gebe es aber natürlich Luft nach oben. „Dass wir noch nicht bei hundert Prozent sind, ist normal und nicht schlimm, zumal man durch die englische Woche von einer Gegner-Analyse zur nächsten gehetzt ist.“ Nach dem Auftakt gegen Teams, die in der Endabrechnung eher in der unteren Tabellenhälfte zu erwarten sind, warten auf den FCM nun Velberter Wochen, die durchaus wieder herausfordernd werden könnten. „Die nächsten beiden Spiele sind für mich eine ganz andere Kategorie. Da kommen Mannschaften mit einem anderen Spielstil und einer ganz anderen Kader-Zusammenstellung. Es wird in diesen Spielen sicher Phasen geben, in denen wir weniger Ballbesitz haben“, glaubt Ruess.

Dass beim Ex-Regionalligisten SSVg. Velbert, bei dem Monheim am 31. August antritt, viel Qualität im Kader steckt, ist nicht verwunderlich. Vor dem Klassen-Neuling TVD Velbert, mit dem es der FCM am Samstag zu tun bekommt (17 Uhr, Rheinstadion), hat Ruess jedoch ebenfalls großen Respekt: „Das ist für mich kein normaler Aufsteiger. Da sind viele Spieler mit Regionalliga-Erfahrung und bei den Neuverpflichtungen hat man auch ins obere Regal gegriffen.“