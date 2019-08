Monheim/Leverkusen : Schnellbus nach Leverkusen ist am Start

Monheim Monheims Bahnen erweitern mit dem SB33 ihr Angebot. Die Linie 233 wird zum SB23

(og) Die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) setzen weiter auf den Linienausbau: Ab dem 28. August verbindet die neue Schnellbuslinie SB33 den Creative Campus und das Landwirtschaftszentrum an der Alfred-Nobel-Straße mit der Leverkusener City. Innerhalb von nur 20 Minuten sollen Fahrgäste künftig von Stadt zu Stadt gelangen. Es sind drei Haltestellen vorgesehen: Die Linie verkehrt zwischen „Creative Campus“, „Landwirtschaftszentrum“ und „Leverkusen Rathaus Galerie“. Sobald voraussichtlich Mitte Dezember 2019 die Bauarbeiten am neuen Busbahnhof „Leverkusen Mitte“ abgeschlossen sein werden, ersetzt diese die bisherige Haltestelle „Leverkusen Rathaus Galerie“ als Anfangs- beziehungsweise Endhaltestelle. In Leverkusen erhalten die Fahrgäste außerdem Anschluss an die Regionalzüge RE1 und RE5. Die Schnellbuslinie fährt montags bis freitags jeweils von morgens vor 6 Uhr bis abends etwa 20 Uhr.