Langenfeld : 89-Jährige stirbt nach Unfall auf Zebrastreifen

Langenfeld (og) Die 89-jährige Langenfelderin, die am Dienstag auf dem Zebrastreifen Haupt-/Bachstraße von einem Auto angefahren wurde, ist am Donnerstag an den Folgen des Unfalls gestorben. Das teilt die Polizei mit.