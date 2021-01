Ab Montag, 11. Januar : Fahrbahn der Kronprinzstraße wird saniert

LANGENFELD Sanierungsarbeiten an der Kronprinzstraße kündigt für kommende Woche Bastian Steinbacher an, Chef des städtischen Betriebshofs. „Die Fahrbahndecke wird auf Grund von Straßenschäden ab Montag, 11. Januar, erneuert. Der Sanierungsbereich erstreckt sich von der Autobahnbrücke bis zur Schneiderstraße.“

Nach Angaben von Steinbacher handelt sich bei dieser Sanierung an der Kronprinzstraße um eine Fahrbahnunterhaltung, für die Anlieger keinen Straßenbaubeitrag bezahlen müssen. Ab Montag werde im ersten Bauabschnitt von der Autobahnbrücke bis zur Kurfürstenstraße mit den Arbeiten begonnen. „Hier wird wechselseitig gearbeitet“, sagt Steinbacher. „Nach Fertigstellung folgt dann der Bauabschnitt bis zur Schneiderstraße.“ Dort werde die Kronprinzstraße während der Arbeiten dann zur Einbahnstraße. „Asphaltiert wird, nachdem die Vorarbeiten abgeschlossen sind“, kündigt Steinbacher an. „Es wird versucht, die Einschränkungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten, so dass während der Bauarbeiten ein Befahren der Kronprinzstraße grundsätzlich möglich ist. Es könne indes zu kurzen Behinderungen kommen, wenn Einläufe oder Kanalschächte an Zufahrten saniert werden.