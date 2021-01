Trickbetrüger erbeutet in Wohnung Geldbörse : Falscher Polizist bestiehlt Rentnerin

MONHEIM Ein Trickbetrüger hat am Dienstagvormittag als angeblicher Polizist eine 82-jährige Frau in deren Wohnung an der Niederstraße bestohlen. Laut Polizeibericht erbeutete der Unbekannte eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 11.40 Uhr hatte der 40 bis 45 Jahre alte und auffällig kleine Mann an der Haustür geklingelt. Der Fremde hielt der Rentnerin einen hellblauen Ausweis in Scheckkartengröße mit der Aufschrift „Polizei“ vor und gab an, von der Monheimer Kriminalpolizei zu sein. Er habe behauptet, für Ermittlungen in einem Betrugsdelikt die Fingerabdrücke der 82-Jährigen aufnehmen zu müssen und sie dabei derart unter Druck gesetzt, dass sie ihn einließ. Als der Mann wenig später das Haus verlassen hatte, stellte die Frau den Diebstahl ihrer Geldbörse fest.

Der Trickbetrüger ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank, hat einen Irokesen-Haarschnitt und trug eine graue Weste.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350.

(mei)