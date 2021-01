An der Rennstraße in Reusrath : Schatzsucher spürt zwei Stabbrandbomben auf

Eine der beiden an der Rennstraße ausgegrabenen Stabbrandbomben. Foto: Feuerwehr Langenfeld

Zwei Stabbrandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Dienstagabend ein Schatzsucher mit einem Metalldetektor an der Rennstraße in Reusrath im Boden aufgespürt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war gegen 18 Uhr ein Alarm eingegangen. Der Schatzsucher hatte Altmetall in der Erde gefunden und bei näherer Überprüfung vermutet, dass es sich um Munition handeln könnte. Feuerwehr und Polizei forderten nach einer Besichtigung den Kampfmittelbeseitigungsdienst an, der die beiden Stabbrandbomben aus dem Boden entfernte und fachgerecht entsorgte.

