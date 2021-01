Corona-Ticker : 72 Monheimer und 67 Langenfelder sind infiziert

Am Mittwoch verzeichnet der Kreis Mettmann 1032 mit dem Coronavirus Infizierte, 6 mehr als am Dienstag. Nach weiteren neun Todesfällen zählt der Kreis bislang 331 Corona-Tote.

Gestorben sind ein 90-jähriger Erkrather, zwei Frauen (83, 86) und ein Mann (93) aus Hilden, drei Männer (85, 94, 95) aus Mettmann, eine Ratingerin (78) und ein Wülfrather (77). Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 68 (+3 im Vergleich zu Dienstag / 8 Neuinfizierte), in Haan 65 (+3/5), in Heiligenhaus 64 (-8/7), in Hilden 145 (-11/16), in Langenfeld 67 (-7/22), in Mettmann 116 (-2/14), in Monheim 72 (+1/4), in Ratingen 165 (+15/40), in Velbert 230 (+21/36) und in Wülfrath 40 (-9/6). 138 Covid-19-Kranke liegen in einer Klinik. Die Inzidenz beträgt 133,9.