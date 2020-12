Wirtschaftsweg in Schermbeck : Brüner Weg wird weiter saniert

Wirtschaftsweg in Schermbeck

Schermbeck Die Gemeinde Schermbeck beantragt erneut einen Landeszuschuss, um den Brüner Weg in einem weiteren sichtlich maroden Abschnitt zu sanieren.

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen hat mit dem Erlass von Förderrichtlinien zur nachhaltigen Modernisierung der ländlichen Infrastruktur konkret die Möglichkeit geschaffen, dass Gemeinden für die Sanierung von Wirtschaftswegen Landeszuschüsse beantragen können. Zwischen 60 und 70 Prozent der zuwendungsfähigen Bau- und Baunebenkosten können gefördert werden, maximal 500.000 Euro. Weil auch die Lokale Akionsgruppe (LAG) Lippe-Issel-Niederrhein diese Maßnahme insbesondere aus touristischen Aspekten mit den LAG-Entwicklungszielen für besonders vereinbar hält, werden Möglichkeiten hinsichtlich einer Zuschussquote von 70 Prozent gesehen.

Nachdem die Bezirksregierung Düsseldorf am 1. Oktober 2020 eine Förderzusage für die Sanierung des Brüner Weges zwischen den Straßen „Zum Brand“ und „Üfter Weg“ nördlich von Damm gegeben hatte, hat die Bewilligungsbehörde es auf Nachfrage als vorteilhaft bewertet, einen weiteren Förderantrag zu stellen, und zwar für jenen Teilbereich des Brüner Weges, der zwischen den Straßen „Am Fuchsbau“ und „Zum Elsenberg“ liegt, sich also westlich an das erstgenannte Teilstück anschließt.