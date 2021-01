Monheims Stadtseiten in einfacher Sprach : Die „Stadt für alle“ baut Sprach-Barrieren ab

Monheim Die Stadt Monheim macht neue Angebote in „Leichter Sprache“, Englisch, Niederländisch und Gebärdensprache auf ihren Internetseiten. Dafür hat sie Übersetzerinnen eingestellt.

Benner ist studierte Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin und organisiert die mehrsprachigen Angebote in städtischen Publikationen. Nachdem sie bisher eher im Hintergrund gewirkt haben, ist jetzt sichtbar geworden, was Sarah Lierz und Charlotte Benner in den letzten Monaten geschaffen haben. Weite Teile der städtischen Homepage liegen nun auch in „Leichter Sprache“ vor. „Das ist ein Angebot, das nicht nur Menschen mit kognitiven Einschränkungen enorm zu Gute kommt, sondern auch eine richtig große Hilfe für Menschen aus anderen Sprachkreisen, denen vielleicht selbst mit der besten englischen Übersetzung nicht geholfen ist“, sagt Thomas Spekowius. Übersetzt sind die Texte nach den Regeln des Netzwerks Leichte Sprache, oft unterstützt durch die Bilder der Lebenshilfe Bremen. Sie vereinfachen und reduzieren Sachverhalte auf das Wesentliche.