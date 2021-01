Knatsch ums Wiescheider Wäldchen : Wiescheider Wäldchen

Das gefällte Wäldchen in Wiescheid: Förster Karl Zimmermann prüft die Schäden am Bestand . Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Untere Naturschutzbehörde schließt Ordnungswidrigkeitsanzeige nicht aus. Der Eigentümer eines Nachbargrundstücks hat bereits einen Anwalt mit der Prüfung der Grundstücksgrenzen beauftragt

Eine Antwort hat der zuständige Revierförster gegeben. Die Baumfällungen an der Straße Im Bremsekamp waren forstrechtlich gesehen in Ordnung. „Hätte man mich vorher gefragt, hätte ich zu einem moderaten Herausnehmen hoher Bäume geraten“, sagt er bei seinem Rundgang.

Hintergrund der Ortsbesichtigung in Wiescheid: Anwohner haben die Fällarbeiten nebst Abtransport mit schweren Bagger in dem unter Landschafts- und zum Teil unter Naturschutz stehenden Gelände hinterfragt. Zimmermann ist hoheitlich zuständig für das, was im Forst geschieht, die Untere Landschaftsbehörde des Kreises ist zuständig für die unter Naturschutz stehende Feuchtwiese, die bei der Fällaktion vermutlich nicht nur optischen Schaden genommen hat. Für den Kreis will Sprecherin Daniela Hitzeman eine Ordnungswidrigkeitsanzeige nicht ausschließen.