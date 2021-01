Geschäft an der Friedrichstraße in Monheim : Ladendieb schlägt Detektiv

Die Nahbereichsfahndung nach dem Monheimer Ladendieb verlief erfolglos. Foto: Jochen Tack, Polizei Kreis Mettmann/Jochen Tack

Monheim Ein Ladendieb hat am Dienstagnachmittag in einem Geschäft an der Friedrichstraße einen Ladendetektiv angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

