Straßenbau in Grevenbroich : Montanusstraße soll saniert werden

Straßenbau in Grevenbroich

Grevenbroich Baustart auf der innerstädtischen Schlagloch-Piste könnte 2022 sein. Zunächst kommen die Kanal- dann die Straßenbauer. Das Projekt kostet 1,23 Millionen Euro.

Seit Jahren ist die Montanusstraße in Grevenbroich streckenweise mehr Flickenteppich als Fahrbahn. Schlaglöcher, Risse und ausgebesserte Stellen reihen sich beispielsweise in Höhe des Caritas-Seniorenhauses St. Barbara dicht aneinander. Für genervte Auto- und Radfahrer gibt es jetzt einen Lichtblick: Die desolate Fahrbahn soll im Rahmen des Kanalbaus erneuert werden. Nach den Kanalbauern soll die Straßenbaukolonne anrücken. Bis dahin wird es aber noch dauern: „Wenn alles klappt und die finanziellen Mittel bereit stehen, kann dann 2022 gebaut werden“, kündigt Stadtsprecher Stephan Renner an.