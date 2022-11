Langenfeld : Einbrecher stehlen blauen Skoda in Reusrath

Die Polizei sucht Zeugen in Langenfeld. Foto: dpa/Carsten Rehder

Langenfeld In Reusrath wurde in der Nacht zu Dienstag, 1. November, bei einem Einbruch in ein Haus ein Auto entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter die Haustür des Einfamilienhauses am Marienkäferweg auf, während der Bewohner des Hauses im ersten Obergeschoss schlief. Anschließend entwendeten sie den Fahrzeugschlüssel eines vor dem Haus geparkten blauen Skoda Octavia, mit dem sie davon fuhren. Erst am nächsten Morgen bemerkte der Bewohner des Hauses den Einbruch und Diebstahl des Fahrzeugs. Bei dem Skoda handelt es sich um einen ein Jahr alten blauen Octavia RS Kombi mit dem Kennzeichen D-FS 144. Der Zeitwert des Fahrzeugs wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.