Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zehn Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann Jeweils mittwochs veröffentlicht das Kreisgesundheitsamt aktuelle Zahlen zur Corona-Lage im Kreis Mettmann. Seit Pandemiebeginn haben im Kreis mehr als 200.000 Menschen eine Infektion überstanden.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 19.194 Infizierte erfasst, 1133 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 1670 (+77), in Haan 1476 (+105), in Heiligenhaus 1029 (+77), in Hilden 2271 (+153), in Langenfeld 2478 (+145), in Mettmann 1510 (+135), in Monheim 1622 (+49), in Ratingen 3146 (+155), in Velbert 3096 (+145) und in Wülfrath 896 (+91).