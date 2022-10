Langenfeld: Warmes Wetter vor Allerheiligen : Trauergestecke zu Allerheiligen

Gesteck Verkauf auf dem Markt in Langenfeld - Nadine Reuter. © Fotografie RALPH MATZERATH, Sandstraße 7, 42781 HAAN - Veröffentlichung gegen Honorar und Namensnennung. »»»»» HINWEIS: Bei Weitergabe oder Verwendung des Fotos zu anderen Zwecken als der vereinbarten redaktionellen Berichterstattung in Form des ERSTDRUCKES innerhalb der Mediengruppe Rheinische Post erlischt jeglicher Haftungsanspruch an den Bildautor. «««« Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Wetter vor Allerheiligen war selten so warm und trocken wie in den vergangenen Tagen. Viele Langenfelder nutzen das freundliche Klima, um die Gräber zu pflegen.

(dh) „Nein, so warm war es vor Allerheiligen noch nie“, erzählt Markthändler Dietmar Kluth am Freitagmittag. Aber für die Kunden sei das Wetter gut. „Sie können sich so wenigstens ohne zu frieren um die Gräber ihrer Angehörigen kümmern“, fährt Kluth fort, der Langenfeld gut kennt. Er könne sich nicht erinnern, wann das Wetter in den vergangenen Jahren auch nur annähernd so schön warm gewesen sei. Bereits um 11 Uhr hatte das Thermometer 22 Grad angezeigt, im Lauf des Tages wurde es noch wärmer. Ob der Händler am Montag zum vorverlegten Markt kommt, könne er noch nicht sagen. Die Gestecke von Tochter Nadine Reuter, der staatlich geprüften Floristin, kommen bei den Besuchern gut an. Foto: Ralph Matzerath